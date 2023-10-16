بايدن سيلتقي في عمّان العاهل الأردني والرئيسين المصري والفلسطيني

أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي، الأربعاء، في عمّان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، والرئيسين المصري، عبد الفتاح السيسي، والفلسطيني، محمود عباس، لبحث الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

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وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أعلن أن بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء، حيث يتلقي في تل أبيب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانانياهو.



وقال بلينكن للصحفيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "الرئيس سيؤكد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها".



كما سيبحث بايدن في العاصمة الأردنية عمان خفض التوتر وإيصا المساعدات للفلسطينيين في غزة حيث يتعرض القطاع لقصف إسرائيلي عنيف دمر أحياء سكنية.



وفي أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، قتل 2670 شخصا، ربعهم من الأطفال، وأصيب أكثر من 9600 بجروح، معظمهم من المدنيين، بقصف إسرائيلي على قطاع غزة، وسط تقديرات بوجود المئات تحت الأنقاض بحسب مسؤولين.



وتسبب الهجوم الدامي الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر، وعمليات إطلاق الصواريخ، بسقوط أكثر من 1400 قتيل في إسرائيل، أغلبهم من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال. (الحرة)