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"كان مسؤولا عن ملف الأسرى"... استشهاد قيادي في حماس بغارة إسرائيلية (فيديو)

Lebanon 24
17-10-2023 | 00:53
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أعلنت إسرائيل، صباح الثلاثاء، أنها قتلت قياديا في حركة حماس، في غارة على منزله بقطاع غزة.
 
 
ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو، مع تعليق يقول إن "الجيش والشاباك يقومان بتصفية المدعو أسامة المزيني رئيس مجلس شورى حماس".
 
 
 
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وأضاف أدرعي أن المزيني "كان مسؤولا عن ملف الأسرى، وقام بتوجيه الإرهاب ضد إسرائيل".
 
 
ولا تزال الطائرات الإسرائيلية تدك مواقع في غزة، خلال الهجمات العنيفة المستمرة منذ أيام على القطاع المحاصر.
 
 
وذكر التلفزيون الفلسطيني أن أكثر من 70 فلسطينيا قتلوا خلال الساعات القليلة الماضية، في قصف إسرائيلي استهدف منازل في مدينة رفح وخان يونس في غزة.
 
 
وتقول السلطات في القطاع إن أكثر من 2800 شخص قتلوا في الهجمات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر الجاري، ربعهم تقريبا من الأطفال، وإن ما يزيد على 10 آلاف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات التي تعاني نقصا شديدا في الإمدادات. (سكاي نيوز)
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