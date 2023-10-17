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عربي-دولي

في أول رحلة لدولة كبرى منذ بدء الحرب على أوكرانيا... بوتين وصل إلى الصين

Lebanon 24
17-10-2023 | 01:03
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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صباحًا إلى بكين حيث سيلتقي نظيره الصيني شي جينبينغ في قمة ترمي لتعزيز العلاقات القوية أساساً بين البلدين، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس".

هبطت طائرة بوتين قبيل الساعة 9:30 صباحاً (01:30 ت غ) في العاصمة الصينية، في أول رحلة للرئيس الروسي إلى دولة كبرى منذ بدأت قواته غزو أوكرانيا في شباط 2022.
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ولجأ بوتين بشكل متزايد إلى بكين لتعزيز التجارة والحصول على دعم سياسي هو في أشدّ الحاجة إليه منذ أصبحت بلاده في عزلة دولية بسبب غزوها جارتها.

وكان الكرملين أعلن الإثنين أنّ قمة بوتين-شي ستُعقد على هامش منتدى يقام بمناسبة مرور عقد على انطلاق "مبادرة الحزام والطريق".

وأفادت الرئاسة الروسية أنّه "خلال المحادثات، سيتمّ إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الدولية والإقليمية"، من دون تفاصيل إضافية. 

وبحسب المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف فإنّ بوتين وشي "سيناقشان بطريقة ودّية وصريحة (...) المشاكل الملحّة للتعاون العملي الثنائي وجدول الأعمال الدولي".
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