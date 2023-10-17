المُهاجم من أصل عربي ولا يزال طليقا.. تفاصيل جديدة عن "ليلة الرعب" في بروكسل (فيديو)

"ليلة رعب" عاشتها بروكسل بعد إقدام مسلح على قتل شخصين وإصابة آخر في هجوم بالرصاص، قبل أن يلوذ بالفرار.



تفاصيل "ليلة الرعب"

فقد أقدم مسلح يرتدي سترة برتقالية وكان يتنقل على متن دراجة نارية على إطلاق 4 عيارات نارية على الأقل بواسطة بندقية رشاشة.



ووقع إطلاق النار قرب ساحة سانكتيليت في الأحياء الشمالية للعاصمة البلجيكية.



وأثار المهاجم الرعب بعدما نشر مقطعي فيديو يتبنى فيهما جريمته، ويتحدث باللغة العربية.

🔴 BREAKING NEWS | 🇧🇪 🇸🇪



Here's what the likely terrorist in #Brussels states in a video:



"Islamic greeting, Allah Akbar. My name is Abdesalem Al Guilani, and I am a fighter for Allah. I am from the Islamic State. We love those who love us, and we hate those who hate us. We… pic.twitter.com/MWdjNGOM2S — Breaking News (@PlanetReportHQ) October 16, 2023 Advertisement

وقال المتحدث باسم الادعاء العام الاتحادي البلجيكي للصحفيين إن الحادث خلف مقتل شخصين وإصابة آخر.

وأشار المتحدث إلى أن المهاجم ربما استلهم ما فعله من تنظيم "داعش"، مؤكدا أنه "لا صلة حتى الآن بين الحادث والوضع في إسرائيل والشرق الأوسط".



ورفعت بلجيكا مستوى التأهب الأمني إلى أعلى مستوى بعد الحادث.



ماذا نعرف عن المهاجم؟

قال موقع "بي إف إم تي في" الفرنسي إن المشتبه به من أصل تونسي وكان يقيم بشكل غير قانوني في بلجيكا.



وأوضح المصدر أنه لم يتم حتى الآن إلقاء القبض على المهاجم، رغم مرور عدة ساعات على الحادث.



وكشف موقع "لو سواغ" البلجيكي أن المسؤول عن الحادث يدعى عبد السلام ويبلغ من العمر 45 عاما، ويعيش في بروكسل.



وذكر المصدر أن العناصر الأمنية داهمت، في منتصف المساء، منزله في منطقة سكاربيك، وأخضعته للتفتيش.

وفي الفيديو المتداول، يزعم عبد السلام أنه ينتمي إلى تنظيم داعش.



وقد أدى الحادث إلى مقتل شخصين سويديين، كما أصيب سائق سيارة أجرة، باتت حالته مستقرة.(سكاي نيوز)



