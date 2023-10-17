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عربي-دولي

بعد الهجوم المُفاجئ.. رسالة مطولة من رئيس الأركان الإسرائيلي لجنوده

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:16
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بعد 11 يوما على بدء عملية "طوفان الأقصى"، وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، صباح اليوم الثلاثاء، رسالة للجنود والقادة، تحدث فيها عن هجوم حركة حماس المفاجئ والحرب "الصعبة والطويلة" المنتظرة.
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وجاء في رسالة هاليفي المتزامنة مع الغارات العنيفة على قطاع غزة: "صباح السبت 7 تشرين الأول، بدأت منظمة حماس الإرهابية هجوما قاتلا ومفاجئا ضد إسرائيل. وتسعى إلى زعزعة سيادة إسرائيل من خلال القيام بأعمال وحشية وإجرامية".

وأردف قائلا: "إسرائيل في حالة حرب، وسننتصر. ستكون الحرب صعبة وطويلة - لكننا سننتصر. سينتصر الجيش الإسرائيلي لأن حربنا عادلة".

وتابع: "نحن عازمون ومتحدون في مهمتنا لحماية وطننا ومستعدون لأي موقف على كل الجبهات".

وأضاف: "سننتصر في الحرب، لقد تدربنا على هذه المهمة. لقد تلقينا ضربة قوية، لكن المبادرة الآن بين أيدينا".

وأشتر هاليفي: "في أي شيء سنقوم به، سنتصرف وفقا لروح الجيش الإسرائيلي وقيمه".

وختم رسالته الطويلة بالقول: "إن قوتنا وإصرارنا ووحدتنا ستنتصر في هذا الفصل من التاريخ. إن مواطني إسرائيل يثقون بكم وأنا أثق بكم".

ومنذ أيام، تشن إسرائيل هجمات عنيفة على قطاع غزة خلفت أكثر من 2800 شهيد وآلاف المصابين، بينما فر مئات الآلاف من منازلهم في القطاع المحاصر. (سكاي نيوز)



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