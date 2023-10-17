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عربي-دولي

والد الطفل الفلسطيني القتيل بأميركا يكشف: "لم يصرخ حتى خلال طعنه"

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:31
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"لم يصرخ حتى خلال طعنه".. بتلك الكلمات عبر والد الطفل الفلسطيني وديع الفيومي، الذي قتل السبت الماضي في جريمة مروعة هزت شيكاغو بولاية إلينوي الأميركية، والعالم بأسره.

فقد كشف عدي الذي دفن ابنه البالغ من العمر 6 سنوات، أمس الاثنين، أن مالك المنزل جوزيف تشوبا (71 عاما) الذي طعن طفله 26 مرة، "كان على علاقة جيدة مع الصبي ووالدته حنان شاهين قبل قتلهما".
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وأكد بلهجة مصدومة أن صغيره "ملاك.. ملاك صغير على هيئة إنسان".
 
كما شدد على أنه حتى هذه اللحظة لا يستطيع أن يصدق كيف حدث هذا. وقال في مقابلة مع صحيفة "ديلي بيست" الأميركية: "زوجتي وابني يعرفانه، وكانت تربطهما علاقة جيدة".

وأردف قائلا: "من الصعب أن أتخيل أن هذا الرجل كان يحمل سكينًا لطعن ابني، بينما كان الأخير يركض على الأرجح لمعانقته".

فوفقا للأب، بذل مالك المنزل القاتل حيث تعيش عائلته، قصارى جهده سابقا لبناء كوخ صغير للصبي، وساعدهم في بناء "فسحة لعب" داخلية أيضا.
 
كما كشف أن "ابنه لم يصرخ أبدًا أثناء طعنه، بل كانت كلماته الأخيرة لأمه أنا بخير!".
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