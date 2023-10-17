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بايدن يعلن هدف زيارته إلى إسرائيل

Lebanon 24
17-10-2023 | 02:44
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيزور إسرائيل يوم غد الأربعاء "للتضامن معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس".
 
وكتب بايدن في منشور عبر حسابه على منصة X: "سأتوجه يوم الأربعاء إلى إسرائيل للوقوف تضامنا معها في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه "حماس". وسأغادر بعد ذلك إلى الأردن للوقوف على الاحتياجات الإنسانية الماسة، والاجتماع بالقادة، والتوضيح أن "حماس" لا تدافع عن حق الفلسطينيين في تقرير المصير".
 
 
 
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وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أعلن فجر اليوم الثلاثاء أن بايدن سيزور إسرائيل الأربعاء للتضامن معها.
 
ودافع بايدن في مقابلة قبل أيام مع قناة cbs عن قيام إسرائيل بقتل وجرح وتشريد آلاف المدنيين الفلسطينيين ردا على عملية "طوفان الأقصى"، زاعما أن "هناك فرقا جوهريا... فإسرائيل تلاحق مجموعة من الأشخاص الذين شاركوا في أعمال همجية لا تقل أهمية عن المحرقة... ولذلك أعتقد أن على إسرائيل أن ترد... عليهم أن يلاحقوا حماس". (RT)
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