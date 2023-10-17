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عربي-دولي

من أم لبنانية.. الشرطة البريطانية تلاحق طبيباً توجه لغزة لتقديم المساعدة

Lebanon 24
17-10-2023 | 03:05
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أعلن الطبيب الفلسطيني البريطاني أن شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا قد تعرضت لعائلته بعد أن قرر ترك بريطانيا متوجها إلى قطاع غزة للمساعدة بإسعاف الجرحى وإنقاذهم، قائلاً عبر موقع X: "لقد جاءت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية إلى منزلي في المملكة المتحدة وقامت بمضايقة عائلتي".
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في سياق متصل، تحدث أبو ستة عن نوع الإصابات التي يعالجها في القطاع، مؤكداً أن غالبية الضحايا من الأطفال، وفقا لشبكة CNN.

وأكد أن الوضع الصحي صعب إلى حد كبير في القطاع، مشددا على عدم وجود مواد الإسعافات الأولية، خصوصا أن هناك إصابات حروق كثيرة.
 
يشار إلى أن الطبيب الفلسطيني كان سافر من لندن ووصل إلى غزة، صباح الاثنين الماضي، بهدف تقديم الدعم والمساعدة الطبية في المستشفيات هناك.

وغسان أبو ستة هو مواطن بريطاني من أب فلسطيني وأم لبنانية، كان أتم دراسته الجامعية العليا في بريطانيا التي قضى فيها 25 عاماً من حياته. (العربية) 
 
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