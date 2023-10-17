من طراز "ساعر 6"... الجيش الإسرائيلي يقصف غزة من أحدث سفن لديه

أفاد الإعلام العبري بأن أحدث سفن الصواريخ التابعة للجيش الإسرائيلي من طراز "ساعر 6" (يطلق على إحداها اسم "آحي عوز" وعلى الثانية اسم "آحي ماجن") شاركت في قصف قطاع غزة المحاصر.



وحسب ما يقول الإعلام العبري، فإن هذه السفن استهدفت منشأة لإنتاج الأسلحة وموقعا سكنيا ونقطة مراقبة تابعة للقوة البحرية التابعة لحركة "حماس".

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وهذا في حين يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، مخلفا "أكثر من 2808 شهداء وقرابة 11 ألف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء في القطاع"، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية.



ويوم السبت الماضي، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش يستعد لتوسيع نطاق الهجوم وتنفيذ مجموعة واسعة من الخطط العملياتية الهجومية، التي تشمل هجوما مشتركا ومنسقا من الجو والبحر والبر.



وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت فجر يوم السبت 7 تشرين الاول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية. (RT)