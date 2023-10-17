نقطة ضعف.. ماذا اكتشف مقاتلو "حماس" في أبرز دبابة إسرائيلية؟

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عثر الإسرائيليون على منشور يخص أحد نشطاء حركة "حماس" يحتوي تعليمات لتدمير دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية.يذكر أن مثل هذه المنشورات تم توزيعها على المشاركين في الهجوم على إسرائيل الذي وقع في 7 تشرين الأول الجاري.وقالت مجلة "فوربس" تعليقا على محتوى المنشور:" من أجل تدمير دبابة، يقترح مؤلفو التعليمات استخدام قاذفة القنابل "إر بي غي – 7" أو ما يعادلها في الصين، بالإضافة إلى العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق". وجاء في المنشور: "عليك أن تستهدف الجزء الخلفي من الدبابة والحامل للذخيرة، أو المسافة الواصلة بين برج الدبابة وجسمها، أو في الجزء السفلي من الهيكل، أو في نقطة ضعف مفترضة في الدروع على الجانبين بالقرب من مقدمة الدبابة".