نقطة ضعف.. ماذا اكتشف مقاتلو "حماس" في أبرز دبابة إسرائيلية؟

عثر الإسرائيليون على منشور يخص أحد نشطاء حركة "حماس" يحتوي تعليمات لتدمير دبابات Merkava Mark IV الإسرائيلية.
يذكر أن مثل هذه المنشورات تم توزيعها على المشاركين في الهجوم على إسرائيل الذي وقع في 7 تشرين الأول الجاري.
وقالت مجلة "فوربس" تعليقا على محتوى المنشور:" من أجل تدمير دبابة، يقترح مؤلفو التعليمات استخدام قاذفة القنابل "إر بي غي – 7" أو ما يعادلها في الصين، بالإضافة إلى العبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق". وجاء في المنشور: "عليك أن تستهدف الجزء الخلفي من الدبابة والحامل للذخيرة، أو المسافة الواصلة بين برج الدبابة وجسمها، أو في الجزء السفلي من الهيكل، أو في نقطة ضعف مفترضة في الدروع على الجانبين بالقرب من مقدمة الدبابة".
ويقدم المنشور أيضا نصائح حول كيفية تجاوز نظام الحماية النشطة Trophy الإسرائيلي، والذي يقال إن حوالي 400 دبابة من طراز Merkava Mark IV مجهزة به.
ومع ذلك، كما هو مذكور في منشور "حماس"، فإن طلقة من قاذفة قنابل يدوية من مسافة تصل إلى 45 مترا لا تترك لنظام الحماية النشطة Trophy وقتا كافيا للتشغيل، ويُذكر كذلك أن مجمع الحماية النشطة لا يمكنه حماية الدبابة من صاروخ تطلقه قاذفة القنابل "إس بي غي – 9" بسبب السرعة العالية للقذيفة. (روسيا اليوم)