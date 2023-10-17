"بالتزامن مع زيارة قائد كبير بالجيش المصري"... إسرائيل تقصف معبر رفح

أظهرت صور نشرتها مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، آثار القصف الإسرائيلي الذي استهدف معبر رفح البري على الحدود الفاصلة بين مصر وفلسطين.







وقالت المؤسسة إن الطيران الإسرائيلي قصف معبر رفح البري مساء أمس للمرة الرابعة منذ بداية الحرب، حيث استهدف القصف الجوي الأخير الجدار الأسمنتي الذي شيده الجيش المصري منذ يومين أمام بوابة المعبر المصري بشكل مباشر، والذي يقع داخل الحدود المصرية، حيث حدث ذلك بالتزامن مع زيارة لقائد الجيش الثاني الميداني ووزير الصحة المصري لمعبر رفح.

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وأفاد مصدر أمني لمراسلة RT في مصر، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت ساحة معبر رفح البري الواصل بين قطاع غزة ومصر، مستهدفة الجانب الفلسطيني قرب البوابة المصرية بصاروخ واحد على الأقل.





وفي وقت سابق، قصفت الطائرات الإسرائيلي الطرق المؤدية إلى معبر رفح، بالتزامن مع أنباء حول فتحه اليوم لإدخال مساعدات إنسانية وإخراج الرعايا الأجانب من القطاع.



وأثارت دعوة إسرائيل للفلسطينيين مغادرة مدينة غزة والتحرك جنوبا قلق مصر، التي اعتبرتها محاولة لدفع مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى مصر. (RT)