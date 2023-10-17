Advertisement

عربي-دولي

من توغل سريع لصراع عالمي.. 6 سيناريوهات بعد غزو إسرائيل لغزة

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1119018-638331382043076849.png
Doc-P-1119018-638331382043076849.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "العربية" أنه ومنذ بدء العملية الإسرائيلية في غزة والإعلان عن غزو بري محتمل، أعلنت تل أبيب أن هدفها الرئيس هو "سحق وتدمير" حماس، لكن ما سيحدث بعد ذلك يظل غامضاً وغير واضح، ما يطرح تساؤلات عن مستقبل الصراع.
Advertisement

فقد كشفت مصادر في الولايات المتحدة أن البيت الأبيض أيضاً يخشى ألا يكون لدى إسرائيل خطة نهائية بعد الغزو. فيما كيفية وتوقيت انتهاء الصراع سيعتمد على عدد من المتغيرات، ليس أقلها ما تجده القوات الإسرائيلية عند دخولها القطاع، وهو ما يطرح ستة سيناريوهات محتملة لما بعد الغزو، وفق صحيفة "تليغراف" البريطانية.
 
تدمير حماس
ونبدأ من السيناريو الأول الذي يهدف إلى قيام القوات الإسرائيلية بتوغل محدود زمنياً، يُقتل فيه جميع أعضاء حماس تقريباً، يليه انسحاب القوات الإسرائيلية بسرعة نسبياً. والانتصار على حماس عسكرياً يعني قتل أو أسر كل ما يتراوح بين 30 ألفاً و40 ألفاً من أعضاء الحركة وتدمير بنيتها التحتية العسكرية، مثل مواقع إطلاق الصواريخ.

كما سيتطلب الأمر أيضاً القضاء على وحدة كوماندوز النخبة، وقتل أو أسر القيادة السياسية للحركة بالكامل، رغم أن الزعيم السياسي لحماس يقيم في الخارج.

تقسيم غزة
أما السيناريو الثاني، فهو تقسيم قطاع غزة إلى نصفين تقريباً بين شمال محتل وجنوب فلسطيني. وقد تختار إسرائيل تمديد احتلالها العسكري المستمر منذ عقود من الضفة الغربية إلى غزة، وهي مهمة ضخمة ستتطلب بقاء أعداد كبيرة من القوات في القطاع في المستقبل المنظور.

في حين قد يستمر مثل هذا الاحتلال لسنوات أو ربما لعقود، وليس لأشهر.
 
الاحتلال الكامل
في موازاة ذلك، قد يكون الاحتلال الكامل للقطاع أحد السيناريوهات المحتملة، مع فرض قيود عسكرية على الحركة واحتمال إعادة إقامة المستوطنات اليهودية. فقد أمرت إسرائيل حوالي نصف سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة بالفرار من الشمال إلى الجنوب، وقد يؤدي ذلك إلى نزوحهم داخلياً إلى منطقة تشترك في نقطة تفتيش حدودية مع مصر، مثل معبر رفح الذي سيتمكنون من الفرار عبره إذا فتحته السلطات المصرية.

فشل الهجوم
أما السيناريو الأكثر رعباً لإسرائيل فهو فشل هجومها البري، إذ تعثر الهجوم مع ارتفاع عدد القتلى العسكريين والمدنيين مما أدى إلى رد فعل عنيف داخل إسرائيل وخارجها. وهذا قد يعني إجبار تل أبيب على تبادل الأسرى.

وإذا تعثر الهجوم وبدأت أعداد كبيرة من القوات الإسرائيلية في العودة إلى عائلاتهم في أكياس الجثث، فقد يضطر نتنياهو إلى الخضوع للضغوط للحد من نطاق الهجوم البري، أو إلغائه، ثم الالتزام الكامل بمفاوضات الرهائن.
 
حرب إقليمية
السيناريو الخامس يشير مباشرة إلى المخاوف التي عبرت عنها واشنطن مؤخراً، إذ قد ينجر حلفاء إيران مثل حزب الله وسوريا إلى صراع إقليمي أوسع مع إسرائيل. فقد هددت إيران وحزب الله بالانضمام إلى الحرب إذا حدث غزو بري، ما سيخلق خطر ما يسميه الإسرائيليون بالحرب "متعددة الجبهات"، وهو الحدث الذي ظلوا يحذرون منه لسنوات.

صراع عالمي
في حين السيناريو الأخير والأكثر رعباً وتطرفاً هو اندلاع حرب عالمية، ففي حال دخلت إيران الحرب، سيجبر ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الدفاع عن إسرائيل عسكرياً ومهاجمة خصومها في الخارج. وإذا انضم حزب الله وإيران إلى الحرب، فستواجه الولايات المتحدة ضغوطاً هائلة لشن ضربات مباشرة على كلا الكيانين. وهذا بدوره يخلق خطر نشوب حرب مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. ومن المرجح أن يتم تدمير البرنامج النووي الإيراني بهجمات إسرائيلية وأميركية مشتركة، وهو ما من شأنه أن يكسر أقوى أدواتها في ممارسة الضغوط على الغرب.
 
في المقابل قد تختار روسيا، الحليف الرئيسي لإيران، المشاركة أيضاً. وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت إيران مورداً رئيسياً للطائرات بدون طيار والصواريخ لموسكو كجزء من تحالف عسكري متنام. وعند تلك النقطة، تصبح كل الرهانات متوقفة، ولا يمكن استبعاد خطر نشوب صراع عالمي، رغم أن هذا السيناريو يظل السيناريو الأكثر رعباً ومستبعداً في آن.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:16 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:37 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:11 | 2023-10-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:13 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:48 | 2023-10-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:08 | 2023-10-17
11:00 | 2023-10-17
10:30 | 2023-10-17
10:29 | 2023-10-17
10:00 | 2023-10-17
09:35 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24