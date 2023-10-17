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عربي-دولي

"مشين ومعيب".. ماكرون يرد على فيديو "الرهينة الفرنسية" لدى حماس

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:28
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وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، تسجيل فيديو الذي نشرته حركة حماس لرهينة فرنسية إسرائيلية، بـ"المشين" و"المعيب".

وأعلن قصر الإليزيه أن ماكرون "يدعو للإفراج الفوري وغير المشروط عنها".
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وأضاف ماكرون أن "فرنسا على أهبة الاستعداد، وتسعى مع شركائها للإفراج عن رهائن فرنسيين تحتجزهم حماس".

تعليقات الرئيس الفرنسي أتت بعدما بثت حماس فيديو، أمس الإثنين يظهر بيانا لرهينة احتجزتها الحركة أسيرة، في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي على إسرائيل.

في اللقطات، عرفت الشابة نفسها باسم ميا شيم وتبلغ من العمر 21 عاما، وتطلب إعادتها إلى عائلتها في أسرع وقت ممكن.

وظهرت الشابة بإصابة في ذراعها وكانت تتلقى العلاج على يد عامل طبي.

وأكد ممثل لعائلة شيم هويتها لـ"رويترز"، وكانت أسرتها من بين مجموعة تضم أفرادا من عائلات فرنسية ناشدوا ماكرون الأسبوع الماضي المساعدة في إطلاق سراح أقاربهم المفقودين.(سكاي نيوز)

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