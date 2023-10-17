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عربي-دولي

وضع غزة بعد الحرب.. هذا ما كشفه الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
17-10-2023 | 04:50
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أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ان وضع غزة بعد الهجوم الإسرائيلي على القطاع المحاصر سيكون "قضية عالمية مطروحة للنقاش الدولي".

وقال المتحدث دانيال هغاري لوسائل الإعلام خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل ستحتل القطاع بالكامل: "لدينا كل التصورات النهائية".
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وأضاف: "يناقش مجلس الوزراء أيضا الشكل الذي يمكن أن يبدو عليه الأمر. هذه أيضا قضية عالمية، كيف سيبدو الوضع في هذه المنطقة".

وقال هغاري إن الجيش "عرض خطة عمل" على مجلس الوزراء الإسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأوضح أن "غزة لها حدود مع دول أخرى. لذا عندما نقول أشياء تتعلق بالوضع النهائي فإن هذه الأشياء ستجمع بين أوامر المستوى السياسي والجيش".

وتستعد إسرائيل لشن هجوم بري على قطاع غزة، بعد أيام من الغارات إثر هجوم شنته حركة حماس على بلدات ومستوطنات جنوبي إسرائيل، يوم السابع من تشرين الأول الجاري.(سكاي نيوز)

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