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إقتصاد
السعودية تُتيح تأشيرة الزيارة الإلكترونية لمواطني 6 دول... تعرفوا إليها
Lebanon 24
17-10-2023
|
05:12
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أعلنت وزارة السياحة السعودية إتاحة تأشيرة الزيارة إلكترونيا لمواطني 6 دول جديدة هي تركيا، وتايلاند، وبنما، وسانت كيتس، ونيفيس، وسيشل، وموريشيوس.
وقالت الوزارة، إنه بإمكان حاملي جنسية إحدى هذه الدول التقدم بطلب الحصول على تأشيرة عن طريق طلب تأشيرة الزيارة إلكترونيًا أو مباشرة عند الوصول إلى أحد المنافذ الدولية للمملكة. (روسيا اليوم)
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