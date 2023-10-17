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عربي-دولي

زلزال قوي جدا يضرب ايران.. والعالم الهولندي يحذر من هزات إضافية أقوى بعد وقوعه

Lebanon 24
17-10-2023 | 06:00
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سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد زلزالا بقوة 6 درجات جنوب إيران. ووقع الزلزال على مسافة 62 كم شمال بندر عباس.
يذكر أن إيران تعتبر من أكثر الدول عرضة للزلازل نتيجة موقعها وسط مناطق النشاط الزلزالي في العالم، مع وجود العديد من الفوالق الرئيسية التي تغطي ما لا يقل عن 90 ٪ من مساحة إيران.
 
من جهته، حذر العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، من ظهور سرب من الهزات الأقوى الإضافية، بعد الزلزال القوي الذي وقع جنوب إيران.
 
وكتب العالم الهولندي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع إكس، تويتر سابقًا: زلزال بقوة 5.5 ريختر، وقع في جنوب إيران في 17 أكتوبر 2023.

وأضاف العالم الهولندي: يمكن أن يؤدي هذا النشاط إلى ظهور سرب بهزات أقوى إضافية. 
 
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المصدر: وكالات
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