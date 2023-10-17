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عربي-دولي

لماذا بثّت "كتائب القسام" مقطع فيديو للأسيرة الاسرائلية ميا شيم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
17-10-2023 | 06:00
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أفادت مصادر مطّلعة "بأنّ بثّ ⁧‫كتائب "القسام‬⁩" فيديو لتعامل مجاهديها مع الأسيرة الاسرائيلية ميا شيم‬⁩ عائد الى أن هذه الأسيرة تحديداً كانت الشغل الشاغل للإعلام والجمهور الاسرائيلي  وقد لعب ذووها دوراً فاعلاً في تأجيج الرأي العام، حيث أنهم خرجوا في تظاهرات ووزعوا صورها في كل مكان، ما جعلها رمزاً للأسرى، حتى وصل الأمر بمجموعة من المشاهير الاسرائيليين  للمطالبة بها شخصياً". 
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وأشارت المصادر الى"ان هذه الخطوة ستدفع بالكثير من المتفاعلين معها لنشر فيديو "القسام"، وبالتالي يظهر للجمهور الغربي والاسرائيلي التعامل الإنساني لدى القسام مع الأسرى ما يضرب بقوة الرواية الاسرائيلية".
وكانت كتائب "القسام" قد نشرت أمس مقطعاً مصوراً لعناصرها وهم يقدّمون الرعاية الطبية للاسيرة الاسرائيلية ميا شيم حيث تحدّثت الاخيرة من خلاله عن معاملة "القسام" لها وعلاجها والاعتناء بها ثم ختمت بالقول: "من فضلكم أخرجونا من هنا بأسرع وقت".
المصدر: خاص "لبنان 24"

عربي-دولي

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