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عربي-دولي

في حربها على "حماس"... أميركا تدعم إسرائيل بـ2000 جنديّ

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:01
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نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن نحو 2000 جندي يستعدون للانتشار في إشارة إلى استعداد واشنطن لمساعدة القوات الإسرائيلية حال حدوث غزو بري لغزة.

وقال المسؤولون إن القوات لن تخدم في "دور قتالي" ولكن سيتم تكليفها بـ"الدعم الطبي أو المهام الاستشارية".
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وبحسب الصحيفة فلم يتم حتى الآن نشر الجنود، وإذا تم نشرهم فسوف يذهبون إلى دولة مجاورة ليكونوا مستعدين لدعم إسرائيل في الحرب ضد حماس. (سكاي نيوز)
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