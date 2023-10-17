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برنامج الأغذية العالمي: مخزون الغذاء في غزة يكفي لهذه المدة

Lebanon 24
17-10-2023 | 08:30
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حذر برنامج الأغذية العالمي، من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع، لافتا إلى أنه "لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام" من مخزون الغذاء، فيما دعت منظمة الصحية العالمية إلى إدخال المساعدات الطبية "بشكل عاجل".
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وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة: "داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، إن هناك "حاجة عاجلة إلى إيصال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة"، محذرة من" أزمة إنسانية" في القطاع الذي يتعرض على مدار الأيام الماضية لقصف إسرائيلي قوي.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، ريتشارد بيبركورن، أن "2800 شخص قتلوا و11 ألفا أصيبوا في غزة منذ بدء الضربات الجوية على القطاع"، مشيرًا إلى أن "نصف عدد المصابين والقتلى تقريبا من النساء والأطفال".

المصدر: الحرة
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