مشاهد مروّعة من غزة.. صور جوية تكشف حجم الدمار الذي سببته الغارات الإسرائيلية!





وأظهرت صور الأقمار الصناعية مدى الضرر الذي سببته الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي بث الرعب والدمار في جميع أنحاء المنطقة وأدى لتدمير المباني السكنية والأسواق والمساجد.

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وكشفت الصور من غزة مشاهد مروعة، بما في ذلك مبان سكنية بأكملها تحولت إلى حفر في الأرض، كذلك أظهرت الخرائط ومقاطع الفيديو الجوية وصور الأقمار الصناعية حجم الدمار الكبير. أدى القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى حدوث دمار هائل في المباني السكنية.وأظهرت صور الأقمار الصناعية مدى الضرر الذي سببته الغارات الجوية الإسرائيلية، والتي بث الرعب والدمار في جميع أنحاء المنطقة وأدى لتدمير المباني السكنية والأسواق والمساجد.وكشفت الصور من غزة مشاهد مروعة، بما في ذلك مبان سكنية بأكملها تحولت إلى حفر في الأرض، كذلك أظهرت الخرائط ومقاطع الفيديو الجوية وصور الأقمار الصناعية حجم الدمار الكبير.



وبينت إحدى الصور التي التقطتها "ماكسار"، الدخان المتصاعد فوق المباني في غزة، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتيد برس".



كما تم تدمير مسجد ياسين في مدينة غزة في غارة جوية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن قبة المسجد قد طمست، وعانى حي الرمال أيضاً من قصف عنيف، حيث دمرت المباني السكنية والمحلات التجارية. وبينت إحدى الصور التي التقطتها "ماكسار"، الدخان المتصاعد فوق المباني في غزة، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتيد برس".كما تم تدمير مسجد ياسين في مدينة غزة في غارة جوية، وأظهرت صور الأقمار الصناعية أن قبة المسجد قد طمست، وعانى حي الرمال أيضاً من قصف عنيف، حيث دمرت المباني السكنية والمحلات التجارية.







يذكر أن الأمم المتحدة كانت أعلنت قبل أيام أن أكثر من 1300 مبنى في قطاع غزة دمرت، بعد أسبوع من القصف الإسرائيلي المركز على القطاع.



وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن 5544 وحدة سكنية في هذه المباني دمرت، فيما أصيبت حوالي 3750 وحدة أخرى بأضرار جسيمة إلى حد لم تعد قابلة للسكن.