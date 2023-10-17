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عربي-دولي

الرقم كبير جدّاً... كم بلغ عدد النازحين الإسرائيليين؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:21
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن حوالي 500 ألف إسرائيلي نزحوا من أماكن سكنهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد، منذ أنّ شنّت حركة "حماس" قبل 11 يوما هجوما مباغتا على إسرائيل.

وتابع: "قمنا بإخلاء جنوبي إسرائيل بالكامل، كل البلدات القريبة من قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات الحكومة. وفعلنا الأمر نفسه في الشمال حيث تم إخلاء 20 بلدة قريبة من الحدود". (الحرة)
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