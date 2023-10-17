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عربي-دولي

رشقة صاروخية كثيفة تجاه تل أبيب.. والجيش الإسرائيلي يشن عشرات الغارات على قطاع غزة

Lebanon 24
17-10-2023 | 07:35
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استهدفت كتائب القسام مدينة "تل أبيب" برشقة صاروخية كثيفة، ردا على الهجمات التي تشنها إسرائيل وتطال المدنيين في غزة.

وسمع دوي صفارات الإنذار في كل من ريشون لتسيونو محيط قاعدة بالماحيم الجوية الإسرائيلية وتل أبيب. 
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إيقاف الرحلات الجوية في مطار بن غوريون بشكل مؤقت، عقب استهداف تل أبيب بصواريخ أطلقت من قطاع غزة.
 
أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي شن عشرات الغارات الجوية منذ صباح اليوم الثلاثاء على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث في بيان له أن "طائرات حربية شنت منذ صباح اليوم غارات في حي الزيتون وشمال رفح وجباليا وخانيونس وذلك لاستهداف مقرات قيادة لنشطاء عسكريين وشقق اختباء لنشطاء من حماس". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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