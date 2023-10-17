Advertisement

عربي-دولي

بعد رئيس الشاباك.. مسؤول آخر يعلن تحمل المسؤولية عن الإخفاقات

Lebanon 24
17-10-2023 | 11:08
A-
A+
Doc-P-1119188-638331635182934027.jpg
Doc-P-1119188-638331635182934027.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن مدير وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون هاليفا، أنه يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى منع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" وأودى بحياة أكثر من 1400 إسرائيلي.
 
Advertisement
وقال القائد العسكري المسؤول عن استخبارات الجيش في رسالة: "في جميع زياراتي لوحدات مديرية المخابرات العسكرية في الأيام الـ11 الماضية، شددت على أن الحرب بدأت بسبب الفشل الاستخباراتي".

وأضاف: "إدارة المخابرات العسكرية، تحت قيادتي، فشلت في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس"، وتابع: "أنا كرئيس لمديرية المخابرات العسكرية أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل".

وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، قد أعلن، الاثنين، مسؤوليته عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس، قائلا في رسالة إلى موظفي الجهاز: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، إلا أننا للأسف، يوم السبت، فشلنا في تقديم تحذير كافٍ يسمح لنا بإحباط الهجوم. وبصفتي رئيسا للمنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-10-17
17:03 | 2023-10-17
16:59 | 2023-10-17
16:57 | 2023-10-17
16:51 | 2023-10-17
16:19 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24