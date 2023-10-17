بعد رئيس الشاباك.. مسؤول آخر يعلن تحمل المسؤولية عن الإخفاقات

أعلن مدير وحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهارون هاليفا، أنه يتحمل المسؤولية عن الإخفاقات الاستخباراتية التي أدت إلى منع الهجوم الذي شنته حركة "حماس" وأودى بحياة أكثر من 1400 إسرائيلي.

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وقال القائد العسكري المسؤول عن استخبارات الجيش في رسالة: "في جميع زياراتي لوحدات مديرية المخابرات العسكرية في الأيام الـ11 الماضية، شددت على أن الحرب بدأت بسبب الفشل الاستخباراتي".



وأضاف: "إدارة المخابرات العسكرية، تحت قيادتي، فشلت في التحذير من الهجوم الإرهابي الذي نفذته حماس"، وتابع: "أنا كرئيس لمديرية المخابرات العسكرية أتحمل المسؤولية الكاملة عن الفشل".



وكان رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، رونين بار، قد أعلن، الاثنين، مسؤوليته عن الإخفاقات التي أدت إلى هجوم حماس، قائلا في رسالة إلى موظفي الجهاز: "على الرغم من سلسلة الإجراءات التي قمنا بها، إلا أننا للأسف، يوم السبت، فشلنا في تقديم تحذير كافٍ يسمح لنا بإحباط الهجوم. وبصفتي رئيسا للمنظمة، فإن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتقي".