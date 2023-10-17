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عربي-دولي
الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب
Lebanon 24
17-10-2023
|
12:06
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شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من داخل غزة أو خارجها يعتبر جريمة حرب، مشيراً إلى أن الأولوية الآن لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وفي حديث لـ"العربية"، قال الصفدي إن المملكة تعمل على جسر جوي لمساعدة المستشفى الميداني الأردني في غزة.
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وشدد الصفدي أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة بموضوعية، لافتاً على أن ما يجري في القطاع جريمة حرب.
إلى ذلك قال وزير الخارجية الأردني إن سلام المنطقة لن يأتي إلا بحل الدولتين، مؤكداً أن الأردن ضد قتل المدنيين من الطرفين.
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