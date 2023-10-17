Advertisement

عربي-دولي

الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب

Lebanon 24
17-10-2023 | 12:06
A-
A+
Doc-P-1119214-638331667966695700.jpg
Doc-P-1119214-638331667966695700.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من داخل غزة أو خارجها يعتبر جريمة حرب، مشيراً إلى أن الأولوية الآن لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

وفي حديث لـ"العربية"، قال الصفدي إن المملكة تعمل على جسر جوي لمساعدة المستشفى الميداني الأردني في غزة.
Advertisement

وشدد الصفدي أن على المجتمع الدولي التعامل مع الحرب على غزة بموضوعية، لافتاً على أن ما يجري في القطاع جريمة حرب.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الأردني إن سلام المنطقة لن يأتي إلا بحل الدولتين، مؤكداً أن الأردن ضد قتل المدنيين من الطرفين.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:00 | 2023-10-17
17:03 | 2023-10-17
16:59 | 2023-10-17
16:57 | 2023-10-17
16:51 | 2023-10-17
16:19 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24