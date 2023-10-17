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نتنياهو: الجميع يرى "حماس" على حقيقتها.. وشولتس: نريد حماية المدنيين

Lebanon 24
17-10-2023 | 12:38
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دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعم دولي واسع النطاق بالحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال نتنياهو خلال لقائه المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل في زيارة داعمة: "يجب على العالم أن يقف متحداً خلف إسرائيل من أجل هزيمة حماس".
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كما شدد على أن المعركة الحالية ليست معركة بلاده وحدها، مضيفاً أن "الجميع الآن يرى حركة حماس على حقيقتها".

وأكد نتنياهو أن "حماس مسؤولة عن سلامة المدنيين في غزة، وبينهم رهائن إسرائيل والفلسطينيون".

من جانبه أعلن شولتس أنه بحث مع نتنياهو كيفية إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة المحاصر، وأنه سيبحث هذا الموضوع مع الرئيس المصري أيضاً.

وقال: "تحدثت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي عن سبل السماح للناس في غزة بتلقي المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن".

كما أضاف: "نريد حماية المدنيين ومنع سقوط قتلى في صفوفهم".
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