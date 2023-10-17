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عربي-دولي

بسبب دعمها "حماس"... نواب أميركا لبايدن: عاقبوا إيران!

Lebanon 24
17-10-2023 | 12:51
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وجه أكثر من 100 نائب أميركي رسالة إلى الرئيس جو بايدن، بالتزامن مع دخول الحرب على غزة يومها الـ 11 وسط تلويح إيراني بضرورة الرد على القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.

فقد حثّ 113 عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بايدن، على محاسبة إيران لدعمها حركة حماس.
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ودعت الرسالة، التي وقع عليها 63 ديمقراطيًا و50 جمهوريًا، بايدن على "اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لقطع مصادر التمويل الإيرانية"، وفق ما أفادت شبكة سي إن إن.

كما طالبت بتشديد جميع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بالقدر الأقصى، فضلا عن اتخاذ ما يلزم من خطوات حاسمة من أجل وقف تجارة النفط الإيرانية مع الصين، التي تدر حاليًا إيرادات بقيمة 150 مليون دولار يوميًا.

إلى ذلك، ذكّر النواب بأنه في 18 تشرين الأول ستنتهي العقوبات الأممية المتعلقة بالصواريخ الباليستية بموجب بنود الخطة الشاملة للعمل المشترك، مطالبين بعدم السماح بذلك.

وحثوا إدارة بايدن على العمل مع الأوروبيين من أجل فرض عقوبات فورية على إيران في مجلس الأمن.

كذلك دعوا إلى الضغط على تركيا من أجل وقف دعمها لحماس وطرد القيادات التي تستضيفها قطر.

إلا أن الرسالة لم تأت على ذكر مبلغ 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية التي تم تحويلها إلى حسابات قطرية الشهر الماضي كجزء من صفقة لتحرير أميركيين محتجزين في إيران، وهي خطوة أثارت انتقادات كثيرة من الحزب الجمهوري لإدارة بايدن في أعقاب هجوم حماس.
المصدر: العربية
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