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ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال والنساء إثر الهجمات الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
17-10-2023 | 13:10
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أعلن المكتب الإعلامي التابع لحكومة حركة حماس في غزة ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة هجمات إسرائيل على القطاع إلى 940 والنساء إلى 1032.

وقتل نحو 3000 شخص في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المكثف المتواصل منذ 7 تشرين وفق حصيلة جديدة نشرتها وزارة الصحة، الثلاثاء.
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وسجلت الوزارة "نحو ثلاثة آلاف قتيل وأكثر من 12500 جريحاً" في قطاع غزة.

من جانب آخر، قُتل 6 أشخاص على الأقل في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مدرسة تديرها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في مخيم المغازي للاجئين في غزة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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