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عربي-دولي

ضربة إسرائيلية مروعة على غزة... استهداف مستشفى المعمداني وسقوط مئات الشهداء! (فيديو)

Lebanon 24
17-10-2023 | 13:51
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قصفت طائرات اسرائيلية حربية من دون أي سابق انذار المستشفى الأهلي "المعمداني الذي يقع في وسط مدينة غزة والذي يضمّ آلاف النازحين.

وقالت وزارة الداخلية في غزة، إن الاحتلال استهدف محيط المستشفى الأهلى العربي قرب ميدان فلسطين (الساحة) بمدينة غزة.
 
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وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى سقوط 500 ضحية بين قتيل وجريح جراء القصف على مستشفى المعمداني في غزة، فيما أعلنت سقوط نحو 300 شهيد كحصيلة أولية.
 
وقال مدير عام الوزارة الصحة: "سنضطر لعمل مقبرة جماعية جديدة لدفن جثامين ضحايا القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني".

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي أن لا معلومات أو تقارير لديه بشأن استهداف المستشفى.
 
أما حركة "حماس" فلفتت الى أن "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط قطاع غزة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء، هو جريمة إبادة جماعية تكشف مجددًا حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، وتفضح الدعم الأميركي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم".
 
وقالت في بيان: "على المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غدا لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما".
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