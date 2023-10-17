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"حماس": مجزرة إستهداف المشفى الأهلي العربي في غزة "جريمة إبادة جماعية"

Lebanon 24
17-10-2023 | 13:55
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استنكرت حركة "حماس" في بيان، "المجزرة المروعة التي نفذها الاحتلال الصهيوني في المشفى الأهلي العربي (المعمداني) وسط قطاع غزة، وارتقى خلالها مئات الشهداء والجرحى والمصابين، أغلبهم من العائلات النازحة والمرضى والأطفال والنساء".
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ووصفت الحركة المجزرة بـ"جريمة إبادة جماعية"، مشيرة إلى أنّ "ما حصل يكشف مجدداً حقيقة هذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابها، ويفضح الدعم الأميركي والغربي لهذا الكيان الاحتلالي المجرم".
 
وقالت: "على المجتمع الدولي والدول العربية والاسلامية تحمل مسؤوليتهم والتدخل الفوري، والآن وليس غدا لوقف غطرسة الاحتلال وجيشه الفاشي، ومحاسبته على ما يقترفه من إبادة جماعية منذ أحد عشر يوما".
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