Advertisement

عربي-دولي

سقط باستهدف مخيم البريج في غزة... " القسام" تعلن استشهاد أيمن نوفل

Lebanon 24
17-10-2023 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1119253-638331741833577543.JPG
Doc-P-1119253-638331741833577543.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت كتائب القسام استشهاد عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء منطقة وسط غزة أيمن نوفل.

وقالت في بيان: "نزف القائد القسامي أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيوني همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".
Advertisement

وبحسب وكالة "صفا" الفلسطينية، فإن القيادي نوفل من مواليد عام 1965 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وشغل عدة مناصب عسكرية في كتائب القسام منها قيادة لواء غزة في الكتائب، وكان ممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين، حيث تحمّله اسرائيل مسؤولية تجهيز العديد من الاستشهاديين الذي أوقعوا خسائر وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.

واعتقل القيادي نوفل في السجون الإسرائيلية عام 1991.

وفي العام 2008، اعتقلت السلطات المصرية أيمن نوفل عند الحدود في مدينة رفح لاتهامها شابين كانا برفقته بحمل السلاح في السيارة التي أرادت عبور الحدود، وبقي في مصر حتى انطلاق الثورة المصرية في شباط 2011.

وقاد نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب القسام عدة سنوات، قبل أن يتولى قيادة العلاقات العسكرية في كتائب القسام، ومن ثم  التنسيق مع فصائل المقاومة المنضوية تحت قيادة الغرفة المشتركة.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:03 | 2023-10-17
16:59 | 2023-10-17
16:57 | 2023-10-17
16:51 | 2023-10-17
16:19 | 2023-10-17
16:18 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24