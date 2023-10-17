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عربي-دولي
سقط باستهدف مخيم البريج في غزة... " القسام" تعلن استشهاد أيمن نوفل
Lebanon 24
17-10-2023
|
14:11
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أعلنت كتائب القسام استشهاد عضو مجلسها العسكري العام وقائد لواء منطقة وسط غزة أيمن نوفل.
وقالت في بيان: "نزف القائد القسامي أيمن نوفل (أبو أحمد) عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء الوسطى في كتائب القسام، والذي ارتقى إثر قصف صهيوني همجي استهدف مخيم البريج وسط قطاع غزة".
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وبحسب وكالة "صفا" الفلسطينية، فإن القيادي نوفل من مواليد عام 1965 في مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وشغل عدة مناصب عسكرية في كتائب القسام منها قيادة لواء غزة في الكتائب، وكان ممن قادوا العمل العسكري إبان الانتفاضتين، حيث تحمّله اسرائيل مسؤولية تجهيز العديد من الاستشهاديين الذي أوقعوا خسائر وإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي.
واعتقل القيادي نوفل في السجون الإسرائيلية عام 1991.
وفي العام 2008، اعتقلت السلطات المصرية أيمن نوفل عند الحدود في مدينة رفح لاتهامها شابين كانا برفقته بحمل السلاح في السيارة التي أرادت عبور الحدود، وبقي في مصر حتى انطلاق الثورة المصرية في شباط 2011.
وقاد نوفل جهاز الاستخبارات في كتائب القسام عدة سنوات، قبل أن يتولى قيادة العلاقات العسكرية في كتائب القسام، ومن ثم التنسيق مع فصائل المقاومة المنضوية تحت قيادة الغرفة المشتركة.
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