المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: تهجير الفلسطينيين جريمة حرب

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أشار المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية للإعلام العربي أوفير جندلمان، إلى أنه لا شأن لإسرائيل بأمر معبر رفح ولا تسيطر عليه، مؤكداً أن إسرائيل لم تستهدف محيط المعبر ولا مصلحة لها في ذلك.وحول موافقة إسرائيل على فتح المعبر، اكتفى بالإجابة قائلاً لـ"العربية": "نحن لا نستهدف المدنيين".وأضاف أن إسرائيل تستهدف فقط مقار "حماس"، مشيراً إلى أن الحركة تعمل كل شيء لمنع انتقال المدنيين لجنوب القطاع.كذلك أوضح أن اسرائيل لم تتحدث أبداً عن تهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن تهجير المدنيين جريمة حرب لا تقوم بها إسرائيل.إلى ذلك قال المتحدث باسم الحكومة إن حماس حولت قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية.