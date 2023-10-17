مصر تستنكر مجزرة مستشفى المعمداني: انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني

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اعتبرت وزارة الخارجية المصرية أن المجزرة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بقصفه مستشفى المعمداني في غزة هو انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية.وطالبت الخارجية المصرية، إسرائيل، بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.كما حثّت "جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".