بعد فاجعة المعمداني.. عباس يلغي اجتماعه مع بايدن

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أشار مسؤول فلسطيني كبير إلى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، اليوم، لافتاً الى ان عباس قرر العودة إلى رام الله.وكان من المقرر أن ينعقد الاجتماع في الأردن.