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أول تعليق.. الجيش الإسرائيلي يتهم منظمة فلسطينية بـ"مجزرة مستشفى غزة"!

Lebanon 24
17-10-2023 | 15:49
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اتهم المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، حركة "الجهاد الإسلامي" بإستهداف المستشفى الأهلي المعمداني في غزة. 
 

وزعم أدرعي أن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن المستشفى "تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع".

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ماذا حدث؟
 
وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن غارة جوية إسرائيلية، الثلاثاء، أصابت مستشفى في مدينة غزة مكتظاً بالجرحى والفلسطينيين الآخرين الذين يبحثون عن مأوى، ما أسفر عن إستشهاد أكثر من 500 شخص.
وإذا تم تأكيد هذا الهجوم، فسيكون الهجوم الجوي الإسرائيلي الأكثر دموية في 5 حروب منذ عام 2008.
وأظهرت صور من المستشفى الأهلي النيران تلتهم قاعات المستشفى وتناثر الزجاج وأشلاء الجثث في المنطقة.
 
 
 
 
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