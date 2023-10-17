Advertisement

عربي-دولي

في رام الله... محتجون يطالبون عباس بالرحيل وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع!

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:19
A-
A+
Doc-P-1119293-638331818301695744.JPG
Doc-P-1119293-638331818301695744.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
طالب متظاهرون فلسطينيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، خلال تظاهرة خرجت بعيد غارة إسرائيلية قتلت 500 شخص على الأقل في ساحة مستشفى في قطاع غزة.
Advertisement

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.

وأفادت وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين هتفوا بشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس" و"إرحل".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:03 | 2023-10-17
16:59 | 2023-10-17
16:57 | 2023-10-17
16:51 | 2023-10-17
16:18 | 2023-10-17
16:14 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24