في رام الله... محتجون يطالبون عباس بالرحيل وقوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع!

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طالب متظاهرون فلسطينيون الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالرحيل واندلعت مواجهات بينهم وبين قوات الأمن الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، خلال تظاهرة خرجت بعيد غارة إسرائيلية قتلت 500 شخص على الأقل في ساحة مستشفى في قطاع غزة.وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على مئات الفلسطينيين وسط مدينة رام الله حيث مقر السلطة الفلسطينية.وأفادت وكالة فرانس برس بأن المتظاهرين هتفوا بشعارات من بينها "الشعب يريد إسقاط الرئيس" و"إرحل".