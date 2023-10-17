بشكل فوريّ.. الإمارات وروسيا تطالبان بانعقاد مجلس الأمن

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وكتب بوليانسكي في قناته على تيليغرام: "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 تشرين الأول بشأن قصف مستشفى في غزة".