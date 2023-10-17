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عربي-دولي

بشكل فوريّ.. الإمارات وروسيا تطالبان بانعقاد مجلس الأمن

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:18
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قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة إن روسيا والإمارات طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الإربعاء، بعد المجزرة الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة.

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وكتب بوليانسكي في قناته على تيليغرام: "طلبت روسيا والإمارات عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة صباح 18 تشرين الأول بشأن قصف مستشفى في غزة".
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