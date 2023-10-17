Advertisement

عربي-دولي

إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟

Lebanon 24
17-10-2023 | 16:51
A-
A+
Doc-P-1119301-638331836068111145.jpg
Doc-P-1119301-638331836068111145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.
Advertisement
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موسى أبو مرزوق في تصريحات إعلامية، "إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلن تكون لدينا مصلحة في احتجاز هؤلاء الأشخاص (الرهائن)".
وأشار مرزوق إلى أنه "بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، يتعذر نقل الرهائن وإطلاق سراحهم"، وأضاف: "لا يمكننا أن نفعل ذلك دون وقف إطلاق النار".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:03 | 2023-10-17
16:59 | 2023-10-17
16:57 | 2023-10-17
16:19 | 2023-10-17
16:18 | 2023-10-17
16:14 | 2023-10-17
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24