إعلانٌ بارز من "حماس" بعد مجزرة مستشفى غزّة.. ماذا فيه؟

أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها مستعدة للإفراج الفوري عن الرهائن المدنيين إذا تم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وذلك على خلفية القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى من المواطنين الفلسطينيين.

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وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية موسى أبو مرزوق في تصريحات إعلامية، "إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فلن تكون لدينا مصلحة في احتجاز هؤلاء الأشخاص (الرهائن)".