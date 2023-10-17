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عربي-دولي
قصف مستشفى غزة... "الجهاد الإسلامي" تنفي مزاعم إسرائيل
Lebanon 24
17-10-2023
|
17:03
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نفت حركة الجهاد مزاعم إسرائيل بمسؤوليتها عن ضربة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد زعم أن معلومات المخابرات العسكرية تشير إلى أن مستشفى المعمداني في غزة "تعرض لهجوم صاروخي فاشل شنته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في القطاع".
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن "تحليلا لأنظمة العمليات التابعة للجيش الإسرائيلي يشير إلى أن الإرهابيين في غزة أطلقوا وابلا من الصواريخ التي مرت بالقرب من المستشفى الأهلي في غزة وقت إصابته".
وأضاف أن "معلومات المخابرات التي حصلنا عليها من مصادر متعددة تشير إلى أن حركة الجهاد الإسلامي مسؤولة عن إطلاق الصاروخ الفاشل الذي أصاب المستشفى في غزة".
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو إن "الإرهابيين البربريين في غزة هم من هاجموا المستشفى في القطاع وليس الجيش الإسرائيلي، لأن من قتل أبناءنا يقتل أبناءه أيضاً".
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