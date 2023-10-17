الأردن يقرر عدم إقامة القمة الرباعية مع بايدن

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قرّر الأردن عدم عقد القمة الرباعية التي تجمع الملك عبد الله الثاني بالرئيس الأميركي والفلسطيني والمصري في عمان المقررة الأربعاء.وفي القاهرة، صرّح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أنه بالتنسيق كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقرراً إنعقادها فى العاصمة الأردنية عمان على ضوء قصف مستشفى المعمداني فى قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطينى جراء هذا القصف.وكان قد قال مسؤول فلسطيني كبير إن الرئيس محمود عباس ألغى اجتماعا كان مقررا مع الرئيس الأميركي جو بايدن، في أعقاب غارة إسرائيلية على مستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، الثلاثاء، أدت إلى مقتل المئات.