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عربي-دولي

أبو الغيط: آلياتنا العربية توثّق جرائم الحرب

Lebanon 24
17-10-2023 | 18:22
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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط  أن "آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم ولابد للغرب أن يوقف هذه المأساة فوراً".
وتساءل أبوالغيط في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (اكس) حول قصف الاحتلال لمستشفى (المعمداني) في غزة :"أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه العزل عن عمد؟"
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