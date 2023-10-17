عباس: لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني مرّة أخرى

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قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن إسرائيل ارتكبت مجزرة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها وقد حذرنا مراراً من عواقب تصرفاتها.وشدّد عباس على أن "جرائم إسرائيل على الشعب الفلسطيني يجب أن تتوقف وأنه لن يتم السماح بنكبة جديدة"، مضيفاً: "يجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".وأضاف: "لن نقبل بتهجير الشعب الفلسطيني مرة أخرى وسنتصدى بكل الطرق لمخطط إسرائيل".وتابع: "لن نرحل من أرضنا ولن نسمح لأحد بترحيلنا كما وقع في الماضي"، مطالباً مجلس الأمن بإدانة تصرفات إسرائيل.