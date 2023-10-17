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بعد الاتهامات الإسرائيلية.. حركة الجهاد تنفي قصف مستشفى المعمداني

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:09
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بعد استشهاد أكثر من 500 فلسطيني سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية على مستشفى في قطاع غزة، نفت حركة الجهاد الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية بالمسؤولية عن القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة.

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وفي بيان لها، قالت الحركة إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها بقصفها المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، من خلال توجيه أصابع الاتهام نحو حركة الجهاد في فلسطين.

وأكد البيان أن الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وبأن الحركة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.

وأضاف أن إسرائيل تبرر استهدافها لهذه المراكز وعلى رأسها المستشفيات، وهو اتهام يهدف من ورائه إلى التنصل من المسؤولية عن الجريمه واستهداف مستشفيات أخرى.

ولفتت الحركة إلى ان مستشفى المعمداني ومستشفيات أخرى في قطاع غزة تلقوا تهديدات علنية من مسؤولين إسرائيليين بالإخلاء تحت طائلة القصف.(سكاي نيوز)

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