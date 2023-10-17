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بن غفير: الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات

Lebanon 24
17-10-2023 | 23:10
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اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير أن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات طالما حركة "حماس" لا تطلق سراح الرهائن لديها.
 
وقال الوزير المتطرف بن غفير: "طالما أن حماس لا تطلق سراح الرهائن الذين في أيديها، فإن الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى دخول غزة هو مئات الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو، وليس غرام واحد من المساعدات الإنسانية".
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يذكر أن طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مساء الثلاثاء مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة 500 قتيل على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول. (روسيا اليوم) 
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