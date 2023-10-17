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عربي-دولي
لأول مرة بالتاريخ.. مؤتمر صحفي وسط جثث شهداء مجزرة مستشفى المعمداني في غزة
Lebanon 24
17-10-2023
|
23:40
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عقب المجزرة التي ارتكبت في مستشفى المعمداني في غزة مساء أمس الثلاثاء، أكد مسؤولون في وزارة الصحة بالقطاع إجراء عمليات جراحية للمصابين بدون التخدير وذلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأعلن محمد أبو سليمة مدير مستشفى الشفاء في غزة إن الأطباء تجري العمليات بدون تخدير للمصابين من القصف الإسرائيلي على مستشفى المعمداني، مؤكداً أن وزارة الصحة في غزة تطبق مبدأ المفاضلة في المعالجة، والعمليات تجرى بدون تخدير لإنقاذ ما يمكن إنقاذه عقب مجزرة مستشفى المعمداني.
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وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة أن إسرائيل قصفت المشافي وقتلوا المرضى في أصعب مجزرة دموية بحق أبناء شعب فلسطين.
مؤتمر بين الجثث
ولأول مرة بالتاريخ، أقامت وزارة الصحة في قطاع غزة ليلة الثلاثاء – الأربعاء، مؤتمراً صحافياً وسط الضحايا مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي وراح ضحيته أكثر من 500 شخص.
وناشدت وزارة الصحة في غزة المجتمع الدولي بكف يد الاحتلال الإسرائيلي ووقف قصف القطاع.
وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف ساحة مستشفى المعمداني في غزة إلى 500 شهيد، معظمهم من النساء والأطفال.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة إنهم لا يستطيعون تلبية الاحتياجات وأن "المجزرة كبيرة"، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في القطاع من القصف الإسرائيلي العشوائي.(العربية)
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