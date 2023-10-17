مجزرة المستشفى المعمداني تخلط الأوراق في فلسطين... بايدن في المنطقة اليوم ولا قمة في عمان

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لا يزال العالم يلملم تداعيات المجزرة التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي على المستشفى المعمداني في غزة، وأسفر عن سقوط ما لا يقل عن 500 شهيد.وأصبحت عدة مستشفيات في مدينة غزة ملجأ لمئات الأشخاص، على أمل تجنب القصف بعد أن أمرت إسرائيل جميع سكان المدينة والمناطق المحيطة بها بالإخلاء إلى جنوب قطاع غزة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هغاري إنه لا توجد حتى الآن تفاصيل عن الوفيات في المستشفى: "سنحصل على التفاصيل ونقوم بتحديث الجمهور. لا أستطيع أن أقول ما إذا كانت غارة جوية إسرائيلية".وكان من المقرر ان تنعقد قمة رباعية بالأردن، بحضور الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قطع زيارته للأردن وعاد إلى رام الله.إلى هذا، غادر الرئيس الأميركي البيت الأبيض في طريقه إلى إسرائيل، في مسعى للحؤول دون توسع رقعة الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس إلى مناطق ودول أخرى في المنطقة.وجاء في بيان مقتضب أن الرئيس الأميركي توجه إلى قاعدة أندروز العسكرية القريبة من واشنطن حيث سيستقل طائرة إلى تل أبيب.وقدّم بايدن "أحرّ التعازي بالأرواح البريئة التي فُقدت في الانفجار في مستشفى في غزة"، متمنّياً "الشفاء العاجل للجرحى"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.نفت حركة الجهاد الفلسطينية الاتهامات الإسرائيلية بالمسؤولية عن القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي راح ضحيته المئات.وفي بيان لها، قالت الحركة إن إسرائيل تحاول التنصل من مسؤوليتها عن المجزرة الوحشية التي ارتكبتها بقصفها المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في غزة، من خلال توجيه أصابع الاتهام نحو حركة الجهاد في فلسطين.وأكد البيان أن الاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة، وبأن الحركة لا تستخدم دور العبادة ولا المنشآت العامة، ولا سيما المستشفيات، مراكز عسكرية أو لتخزين الأسلحة أو لإطلاق الصواريخ.وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن استهداف مستشفى الأهلي "جريمة حرب بشعة لا يمكن السكوت عنها أو أن نجعلها تمر بدون حساب"، مضيفا أن "أي كلام غير وقف هذه الحرب لن نقبل به من أحد".وأضاف "إنها جريمة لا تغتفر، وبذلك تكون حكومة الاحتلال قد تخطت كل الخطوط الحمراء، ولن نسمح لها بالإفلات من المحاسبة والعقاب".