بعد عمليتي أراس وبروكسل... ماكرون يحذر من تصاعد "الإرهاب الإسلامي" في أوروبا

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء خلال زيارة إلى ألبانيا أن أوروبا تشهد تصاعدا في "الإرهاب الإسلامي" وأن جميع الدول مهددة. وكان ماكرون يتحدث غداة مقتل مشجعين سويديين اثنين في بروكسل وأربعة أيام على قتل مُعلم في فرنسا من قبل شاب متطرف.

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وقال ماكرون: "كل الدول الأوروبية مهددة، هناك بالفعل عودة للإرهاب الإسلامي (...) هنا، نؤكد مجددا على تضامننا مع أصدقائنا البلجيكيين".

وأشار إلى إنه ربما يزور إسرائيل خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة إذ تدور الحرب مع حركة حماس منذ اقتحام مسلحين السياج الحدودي لغزة وقتلهم 1300 شخص معظمهم من المدنيين في هجوم على التجمعات السكنية الإسرائيلية القريبة.



وقال ماكرون "رغبتي هي أن أتمكن من التوجه إلى هناك عندما نستطيع التوصل إلى اتفاق ملموس إما بشأن عدم التصعيد أو بشأن القضايا الإنسانية، وعلى كل شيء بشكل أوسع".



وأضاف "أمن إسرائيل ومكافحة كل الجماعات الإرهابية، فضلا عن عملية السلام والحل السياسي، كلها متصلة ببعضها البعض". وتابع قائلا "هذا هو جدول الأعمال الذي نحتاج إلى اكتشافه من جديد". (فرانس 24)



