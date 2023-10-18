أثار جدلا واسعا: غرّد وحذف ثم اعتذر.. المتحدث الرقمي لنتنياهو يقر" قصفنا المستشفى"(صورة)

لا يزال عمال الانقاذ في مستشفى الأهلي بغزة ينتشلون الجثث من تحت الركام والأنقاض بعد القصف الذي استهدف الموقع، وسط تبادل الاتهامات وتحميل المسؤوليات بين إسرائيل وحركة الجهاد، في الوقت الذي أثارت فيه تغريدة لمسؤول إسرائيلي جدلاً واسعا.



فقد أقر هنانيا نفتالي، المتحدث الرسمي الرقمي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تغريدة على حسابه في منصة أكس مساء أمس الثلاثاء، بضرب المستشفى لاعتقادهم بأنه يأوي قاعدة لحركة حماس.



وأرفق تغريدته هذه بصورة للنيران تشتعل في المستشفى بعد الضربة.



إلا أنه عاد وحذفها سريعا لاحقاً.

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واستبدلها بتوضيح، زعم فيه أن خطأ حصل. إذ كتب مبررا أنه شارك تقريرا من وكالة رويترز ادعى كذباً أن إسرائيل قصفت المستشفى.



ما أضاف أنه شارك تلك المعلومات عن طريق الخطأ، إلا أنه حذفها لاحقا.



واعتذر

كذلك، أوضح قائلا:" بما أن الجيش الإسرائيلي لا يقصف المستشفيات، فقد افترضت أن إسرائيل كانت تستهدف إحدى قواعد حماس في غزة". وأضاف "من المعروف أن حماس تستخدم المدنيين دروعاً بشرية.. هذا ما ينبغي التركيز عليه".



وختم "معتذراً عن هذا الخطأ."

Earlier today I shared a report that was published on @reuters about the bombing at the hospital in Gaza which falsely stated Israel struck the hospital. I mistakenly shared this information in a since deleted post in which I referenced Hamas’ routine use of hospitals to store… — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) October 17, 2023

من جهته، غرد نتنياهو على أكس متهماً الفصائل الفلسطينية بضرب المستشفى.



وكتب قائلا:" يجب على كل العالم أن يعرف-الإرهابيون المتوحشون في غزة هم الذين ضربوا المستشفى بغزة وليس الجيش الإسرائيلي.(العربية)









