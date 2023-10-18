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ارتفاع حصيلة شهداء مستشفى المعمداني بقطاع غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 00:28
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، استشهاد أكثر من 3200 فلسطيني على الأقل، من بينهم ما يزيد على 500 سقطوا جراء قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
 
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 3200 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب ما يزيد على 11 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء جراء القصف المتواصل على قطاع غزة.
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وتسبب قصف إسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني، شرقي مدينة غزة، بسقوط 500 شهيد فلسطيني، على الأقل، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إن مئات الأشخاص لا يزالون تحت الأنقاض، مما يعني أن حصيلة القصف مرشحة للارتفاع.


وجاء هذا الهجوم في وقت يواجه قطاع غزة أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة.
 
بالإضافة إلى ذلك، استشهد 80 فلسطيني بقصف استهدف منازل في رفح وخان يونس، بينما أعلنت زارة الداخلية في غزة إن 37 فلسطينيا استشهدوا في غارات على مناطق القصاصيب وحليمة السعدية بجباليا شمالي القطاع". (سكاي نيوز)
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