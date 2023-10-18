ظاهرة جديدة لم تشهدها إسرائيل في حروبها السابقة.. إسرائيليون يسعون للفرار من الحرب

كتب موقع "الشرق": يتّجه عدد كبير من الإسرائيليين إلى الفرار للخارج خوفاً على أنفسهم وذويهم، وذلك في أعقاب الهجوم المباغت الذي شنته حركة "حماس" في السابع من أكتوبر الجاري على بلدات ومدن إسرائيلية في محيط غزة، في الوقت الذي عاد فيه الآلاف من عناصر الاحتياط تلبية لطلب الاستدعاء الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى".
وأفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في تقرير بأنه في الوقت الذي عاد فيه إسرائيليون من روما وقبرص واليونان عقب الهجوم، بدأ كثير من الإسرائيليين في الداخل بالفرار، خصوصاً أولئك الذين لديهم أطفال صغار.
وأجرت "هآرتس" مقابلات مع عدد من الإسرائيليين الذين فضلوا ترك إسرائيل، مستخدمة أسماء مستعارة لهم، ومن بينهم "شلوميت"، التي لم تقدم الصحيفة أي معلومات شخصية عنها.
وقالت شلوميت: "هربنا إلى قبرص مباشرة بعد صفارة الإنذار الأولى يوم السبت. نحن عائلة مكونة من والدين وأربعة أطفال. أخبرني حدسي أن هذه ليست مجرد جولة أخرى من المواجهات السريعة، وكانت أعصابي متوترة لمدة 10 أشهر. اشترينا التذاكر في الساعة 10 صباحاً، وبحلول الساعة 5 كنا في بافوس. الآن نحن هنا نحاول الهدوء".
وأضافت شلوميت أن لديها "غريزة هرب قوية"، ووصفت نفسها بأنها "متشائمة متعصبة ويائسة بعض الشيء ومتسرعة جداً"، وقالت إن هذه التركيبة الشخصية أدت إلى شرائها ست تذاكر طائرة في العاشرة من صباح 7 تشرين الأول، عندما كان معظم الإسرائيليين لا يزالون يحاولون معرفة ما يحدث بالفعل. وحزمت العائلة حقيبتي سفر، وغادرت إسرائيل على عجل.
وقبل شهر، زارت شلوميت وزوجها مدينة بافوس القبرصية في إجازة، وأعجبا بما رأوه. وتقول شلوميت إنه في صباح يوم السبت ذاك، "تذكرت في الغالب مدى تشابه المناظر الطبيعية للجزيرة مع المناظر الطبيعية في إسرائيل".
وفي الوقت الحالي، تقيم شلوميت وعائلتها في فندق سكني، ويخططون لخطواتهم التالية. وتقول الصحيفة إنهم سيعودون بالتأكيد إلى إسرائيل، لكن ذلك سيستغرق وقتاً.