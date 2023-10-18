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عربي-دولي

الرئيس التونسي يُقيل وزير الاقتصاد

Lebanon 24
18-10-2023 | 00:49
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أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد الثلاثاء وزير الاقتصاد والتخطيط وكلّف وزيرة المالية تولّي مهامه مؤقتاً، بحسب ما أعلنت الرئاسة.

وقالت الرئاسة التونسية في بيان مقتضب إنّ سعيّد "قرّر إنهاء مهام السيّد سمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط".
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وأضاف البيان أنّ "رئيس الجمهورية قرّر تكليف السيّدة سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة وقتية".



وبلغ معدّل التضخّم في تونس 9.3 بالمئة في اب في حين لم يتجاوز معدّل النمو في الربع الثاني من العام 0.6 بالمئة، بحسب الأرقام الرسمية.

وتونس التي تعاني من دين عام يناهز 80 بالمئة، من إجمالي ناتجها المحلّي تجري مفاوضات شاقة مع صندوق النقد الدولي للحصول منه على قرض جديد بقيمة ملياري دولار. (سكاي نيوز)
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